Житель ОРДЛО подорвался на мине боевиков и получил тяжелые ранения – разведка

По данным разведки, оккупанты массово устанавливают минно-взрывные заграждения, преимущественно без предупредительных обозначений, из-за чего продолжаются случаи травмирования и гибели гражданского населения.

На Донбассе в районе оккупированного Калинового местный житель подорвался на вражеской мине и получил тяжелые ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на данные разведки сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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"Российско-оккупационные войска, дислоцированные на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, продолжают создавать угрозу жизни и здоровью местного населения. В частности, оккупанты не прекращают практику ведения огня непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов как по позициям подразделений Объединенных сил, так и по объектам гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - рассказал он.

По словам Гуцуляка, после таких обстрелов оккупационные пропагандистские СМИ распространяют фейковую информацию о якобы "обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины".

Кроме того, по данным разведки, из-за массового установления противником минно-взрывных заграждений, преимущественно без предупредительных обозначений, продолжаются случаи травмирования и гибели гражданского населения.

Так, на прошлой неделе в полосе ответственности 6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК (Луганск) ВС РФ вблизи населенного пункта Калиновое местный житель получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на мине.

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