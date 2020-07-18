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ВСУ ответили на обстрелы со стороны оккупантов – уничтожили одного боевика

08:05, 18 июля 2020
Война
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За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет / УНИАН

17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем в ответ Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага, говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СХИД», вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутового, Пищевика и Широкиного противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки враг обстреливал опорные пункты наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ПИВНИЧ», возле Новотошковского агрессор дважды применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберный пулемет. Также оккупанты неоднократно открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Луганское.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 17 июля наши защитники уничтожили одного захватчика.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

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