ВСУ ответили на обстрелы со стороны оккупантов – уничтожили одного боевика

От начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли.

17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем в ответ Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага, говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СХИД», вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутового, Пищевика и Широкиного противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки враг обстреливал опорные пункты наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ПИВНИЧ», возле Новотошковского агрессор дважды применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберный пулемет. Также оккупанты неоднократно открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Луганское.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 17 июля наши защитники уничтожили одного захватчика.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

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