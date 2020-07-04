Украинские военные 40 минут "усмиряли" боевиков, открывших огонь возле Орехово

Украинские воины ответили противнику огнем из штатного вооружения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется.

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил на Луганском направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

«С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела на Луганском направлении», - сказал он.

По словам Прауты, ночью противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы по позициям Объединенных сил возле Катериновки.

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Кроме того, около 7.00 в районе населенного пункта Орехово оккупанты открыли огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинским воинам понадобилось 40 минут, чтобы заставить противника прекратить этот обстрел.

С 9.00 до 10.30 враг дважды обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку от Новотошковского, в обоих случаях задействовав 120-е минометы и автоматические гранатометы.

«Украинские воины ответили противнику огнем из штатного вооружения, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага уточняются», - отметил представитель Минобороны.

Он добавил, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется.

Как сообщал УНИАН, 3 июля на Донбассе оккупанты 20 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец получил ранения.

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