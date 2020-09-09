За прошедшие сутки по всей линии разграничения наблюдалась тишина.

В зоне ООС за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

Как сообщается, по всей линии разграничения наблюдалась тишина.

"На участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Подрыв военных на мине: что известно

Вчера, 8 сентября, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Как сообщается, воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Ситуация в зоне ООС 9 сентября:

"С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере",-сообщает пресс-служба ООС.

Как сообщается, в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминированы почти восемь гектаров территории и передано на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

За минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлено 1287 домов.

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Обострение на Донбассе: что произошло

В течение суток 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине. В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Автор: Екатерина Лиманская