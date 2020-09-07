На Донбассе погиб украинский военный / фото pixabay.com

Об этом в своем Facebook сообщил глава Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк.

"Сегодня погиб житель села Ольховцы, Городенковского района Кубийович Тарас", - написал Човганюк.

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Автор: Екатерина Лиманская