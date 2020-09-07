Боевики сорвали объявленное ранее перемирие.

На Донбассе 6 сентября погиб житель села Ольховцы Ивано-Франковской области Кубийович Тарас.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк.

"Сегодня погиб житель села Ольховцы, Городенковского района Кубийович Тарас", - написал Човганюк.

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Гибель украинских военных во время перемирия: что известно

В воскресенье, 6 сентября, террористы нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрелы позиций украинских военных.

В результате погиб украинский военный, еще один был ранен.

Утром 7 сентября были обнаружены тела двух военных, направлявшихся тушить пожары на Луганщине.

Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская