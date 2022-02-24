По состоянию на сейчас новых попыток прорыва противника не зафиксировано.

По состоянию на 20:00 ситуация в Донецком оперативном районе напряженная, но контролируемая Объединенными силами.

Об этом сообщается на странице Facebook Операции объединенных сил. "Продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

"Все военные подразделения оказывают ожесточенное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план быстрого наступления", сказано в сообщении.

Также там сказано, что, несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также большое количество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении.

Украинским защитникам удалось отбить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры", - отмечают в сообщении.

На Луганском направлении в течение дня ожесточенные бои шли за счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельская. В боях за счастье было уничтожено два вражеских танка и захвачен один танк и одна ЗУ-23-2.

В районе оккупированной Сентяновки наши артиллеристы остановили огнем вражескую смешанную колонну бронированной техники, Градов и автомобильной техники.

На Донецком направлении горячее всего было в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Павлополь и Пищевик.

По состоянию на сейчас новых попыток прорыва противника не зафиксировано, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях.

Украинские воины крепко удерживают свои позиции и наносят потери агрессору.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе продолжаются обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. В частности в районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей, враг отступил с потерями.