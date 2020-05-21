С начала суток на Донбассе погиб один военный, еще семеро - ранены

Враг во время обстрелов применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский защитник, двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отмечается, во время обстрелов враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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"Подразделения Объединенных сил решительно применяли дежурные огневые средства. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки противник вел огонь по нашим военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия" , - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" вблизи Крымского, враг обстрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм.

Вследствие вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский защитник. Также, по уточненной информации, двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы.

Кроме того, в штабе сообщили, что на всех трех участках разведения режим тишины соблюдался.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.