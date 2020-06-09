С начала суток российские оккупанты 8 раз обстреливали позиции ВСУ

Украинские воины в ответ на обстрелы оккупационных войск применили дежурные огневые средства, после чего они свернули свою активность.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет, боевики оккупационных войск 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - говорится в заметке.

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Отмечается, что по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского и дважды возле Орехово оккупанты выпустили около 60 мин 120 калибра, а также применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Защитников Новолуганского, Новотошковского и Шумов захватчики обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты недалеко от Хутора Вольного - из 82-мм минометов и гранатометов различных систем.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет", - говорится в заметке.

Также в штабе добавили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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