Пьют водку и гуляют на свадьбах: Резников рассказал о "боевой готовности" оккупантов

По его словам, рабочее заседание ТКГ состоится в следующую среду как плановое.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников назвал заявление главарей оккупантов в ОРДЛО о якобы боевой готовности террористических отрядов «надуманной спровоцированной историей».

Об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.

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По его словам, на территории оккупированного Донбасса и в самом деле есть два армейских корпуса РФ, «доведены до полной боевой готовности».

«Как это выглядит у них. Если более или менее в отдельных районах Донецкой и Луганской областей они действительно мобилизованы, то в других районах Луганской области они ходят на свадьбы, спокойно пьют водку... Вот такое у них состояние повышенной боевой готовности. Поэтому это все бред, на который надо давать определенную реакцию», – сказал он.

По его словам, рабочее заседание ТКГ состоится в следующую среду как плановое.

По информации СМИ, информационные ресурсы подконтрольных России боевиков на этой неделе сообщили, что главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили о приведении войск в боевую готовность.

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