С начала текущих суток обстрелов также не зафиксировано.

За прошедшие сутки на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

"За минувшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере", - говорится в сообщении.

Как сообщается, параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов огня на Донетчине и Луганщине. В частности, за прошедшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Катериновка, Новоселовка Вторая, Xистый Лиман и Новозвановка.

Ситуация в зоне ООС сегодня

"С начала текущих суток, 10 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере", - сообщает пресс-служба ООС.

Также в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминированы более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

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Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за прошедшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

ООС: последние новости

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Автор: УНИАН