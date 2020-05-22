Российские оккупанты сбросили выстрел ВОГ-17 с дрона: один защитник ранен
13:41, 22 мая 2020Война
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Потери противника уточняются.
Сводки штаба ООС - 22 мая / Фото УНИАН
Сегодня, 22 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Старогнатовка.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
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Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь.
Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Как сообщал УНИАН, на Луганщине в Северодонецке простились с командиром батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» полковником полиции Сергеем Губановым с позывным Седой.
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