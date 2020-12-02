Потерь со стороны украинских подразделений в результате вражеских обстрелов нет.

По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте такжеНа Донбассе военный избил и поджег сослуживцаОб этом сообщается в сводке Министерства обороны относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

"Вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет. Кроме того, со стороны временно оккупированной Уживки в направлении Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2. Потерь со стороны украинских подразделений в результате вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

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Автор: Дмитрий Хилюк