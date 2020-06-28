Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня в районе ООС

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте такжеСутки на Донбассе: один украинский боец погиб от обстрелов, еще трое ранены

Как говорится в сводке пресс-центра штаба ООС о ситуации в районе проведения операции по состоянию на 17:00, потерь среди украинских защитников нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», недалеко от Мироновского, оккупанты применили запрещенные к размещению на линии столкновения 82-мм минометы.

Вблизи Старогнатовки, расположенной в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», боевики использовали гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

«На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали ответный огонь», - сообщили в штабе.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram