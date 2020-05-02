Российские оккупанты 24 раза били из запрещенного Минском оружия, ранен один боец

С полуночи вооруженные формирования РФ уже 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранен один украинский боец.

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, во время обстрелов противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

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Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Украинские защитники для прекращения вражеских действий активно применили дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решимость наших воинов, отказывались от дальнейшей активности, добавили в штабе.

Сегодня на Донбассе было зафиксировано 9 нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», один украинский воин получил ранение.

Такие коварные действия без ответа не остались - украинские военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.