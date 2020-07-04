Оккупанты 20 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен один военный

Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки оккупанты целились не только в сторону наших позиций, но и цинично обстреляли прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица. К сожалению, в результате коварных действий захватчиков есть жертва среди мирного населения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", вблизи Новотошковского враг применил вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии боевого столкновения. На этом участке фронта, кроме 120-х минометов и гранатометов, агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив по наших оборонцах 40 снарядов. На подступах к населенным пунктам Южное, Железное, Шумы, Орехово и Хутор Свободный, оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра. Также зафиксировано обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Попасной, Хутор Свободный, Орехов и Катериновки.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации на рассвете открыли огонь и по населенном пункта Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940-го года рождения.

Было горячо и возле Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД". Здесь противник использовал 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, который возник, загорелось еще и соседское здание.

Факты вражеской вооруженной активности также зафиксированы неподалеку населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески, где оккупанты вели огонь по оборонительных рубежах украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение и оказана необходимая помощь врачей.

Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", возле населенного пункта Катериновка, агрессор применил по позициям украинских защитников гранатометы различных систем.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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