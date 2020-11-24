Микроавтобус с надписью "Ритуальные услуги" проследовал в ОРДЛО.

В Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области (РФ), граничащих с оккупированной частью Донбасса, заявляют, что заметили пересечение российско-украинской границы микроавтобусом с надписью "Ритуальные услуги".

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Об этом говорится в недельном отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

В частности, 23 ноября в 14:10 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" видела белый микроавтобус с номерными знаками "ЛНР", который со стороны Российской Федерации прибыл на пограничный пункт и припарковался в таможенной зоне контроля.

При этом, микроавтобус сбоку имел надпись на русском языке "Ритуальные услуги".

Кроме водителя, наблюдатели увидели двух пассажиров в передней части транспортного средства. После прохождения пограничных процедур контроля, транспортное средство проследовало на оккупированную часть Украины в 15:15.

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Автор: Виталий Саенко