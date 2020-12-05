За минувшие сутки, 4 декабря, боевики дважды обстреливали позиции Вооруженных сил. Вражеский снайпер ранил украинского бойца.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
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Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из артиллерии 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
На участке возле Луганского наемники РФ применили снайперское оружие, в результате чего ранили одного военного. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.
С начала 5 декабря противник один раз нарушил режим прекращения огня. Участок под Шумами враг обстреливал из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь в ответ наши воины не открывали", – уверяют в штабе.
Украина сообщила представителям ОБСЕ о "дерзких и коварных действиях" боевиков, подконтрольных Москве. В штабе уверяют, что ситуация остается контролируемой.
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