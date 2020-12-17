Вернуть погибшего помогли международные посредники и группа «Эвакуация 200».

Штаб вернул тело украинского военного, который попал на подконтрольную российскими оккупантами территорию еще 14 декабря.

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Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в Telegram.

Сейчас причины смерти бойца еще выясняются. Делегация пишет, что военный попал к боевикам «по неустановленным обстоятельствам».

Вернуть погибшего помогли международные посредники и группа «Эвакуация 200».

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Автор: УНИАН