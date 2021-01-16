Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) проинформировала о состоянии бойца, которого вчера ночью ранили российские оккупанты во время обстрела в районе Волновахи.
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Об этом говорится в сообщении делегации в Facebook.
Отмечается, что сейчас военный под наблюдением врачей.
"Вчера 15 января, около 22:00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Волноваха получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное", – сообщает ТКГ.
Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.
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