На участках вдоль линии разграничения сторон саперами было разминировано более 4 гектаров территории и передан на уничтожение 51 взрывоопасный предмет.

С начала текущих суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

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«С начала текущих суток, 30 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года», - говорится в сводке.

Так, в полночь в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» неподалеку от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«В результате прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ», - говорится в сообщении.

Ближе к обеду на этом же участке ответственности бригады враг провоцировал украинских военнослужащих из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил, отметили в ООС.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было разминировано более 4 гектаров территории и передан на уничтожение 51 взрывоопасный предмет.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. На сегодняшний день отремонтирован 1 дом, на 6 объектах восстановительные работы продолжаются.

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Автор: Татьяна Поляковская