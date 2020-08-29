ООС новости 29 августа - штаб: боевики соблюдают режим тишины / фото УНИАН

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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"Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны», – информируют в пресс-службе.

С начала этих суток в зоне ООС тоже соблюдается режим «тишины». Нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Среди украинских военных потерь нет.

"Соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению», – напомнили в штабе.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожением позиций Вооруженных сил Украины на двух участках, если они не будут убраны к вечеру 3 сентября.

Перемирие на Донбассе: что известно

  • С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что за время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа "нормандского формата".

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Автор: УНИАН