За прошедшие сутки обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не было.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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"Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны», – информируют в пресс-службе.
С начала этих суток в зоне ООС тоже соблюдается режим «тишины». Нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
Среди украинских военных потерь нет.
"Соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению», – напомнили в штабе.
Ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожением позиций Вооруженных сил Украины на двух участках, если они не будут убраны к вечеру 3 сентября.
Перемирие на Донбассе: что известно
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
- Президент Владимир Зеленский заявляет, что за время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа "нормандского формата".
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