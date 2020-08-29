Среди украинских военных потерь нет.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не было.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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"Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны», – информируют в пресс-службе.

С начала этих суток в зоне ООС тоже соблюдается режим «тишины». Нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Среди украинских военных потерь нет.

"Соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению», – напомнили в штабе.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожением позиций Вооруженных сил Украины на двух участках, если они не будут убраны к вечеру 3 сентября.

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что за время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа "нормандского формата".

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Автор: УНИАН