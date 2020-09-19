Неподалеку Железного ранения получил один военный. Штаб говорит, что происшествие произошло во время ликвидации лесного пожара.

С начала этих суток, 19 сентября, боевики не нарушали достигнутые 27 июля договоренности.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», – сообщают в штабе.

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В то же время в течение пятницы, 18 сентября, зафиксировали два факта нарушения со стороны российских наемников – неподалеку Водяного враг открыл огонь в сторону ВСУ из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошкинского – из крупнокалиберного пулемета.

«Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь в ответ не открывался», – утверждает штаб.

Кроме того, неподалеку Железного ранения получил один военный. Штаб говорит, что происшествие произошло во время ликвидации лесного пожара – детонировало неизвестное взрывное устройство.

"Воин оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь», – добавляют в штабе.

Тем не менее штаб констатирует соблюдение режима прекращения огня "в полной мере" на всех остальных участках линии разграничения.

Перемирие на Донбассе

22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один был ранен.

11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента, советники поддержали призыв Украины принять исчерпывающие меры для продолжения устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Яна Ставская