На Донбассе ранены двое военных, боевики 12 раз нарушили режим тишины

По данным разведки, вчера наши защитники ранили трех захватчиков.

30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", близ населенного пункта Невельское агрессор применил минометы 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин. У Водяного и Авдеевки оккупанты вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра захватчики использовали и на подступах к Новотошковскому, Новозвановки, Луганскому и Зайцевому, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич". Также, вблизи этих населенных пунктов, преимущественно в вечернее время, оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, враждебную провокацию со станковых противотанковых гранатометов зафиксировали рядом Хутором Вольным.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, 30 июня наши защитники ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

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