В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей, враг отступил с потерями.

По состоянию на 18:00 со стороны Вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника.

Населенный пункт Счастье находится под контролем наших защитников.

"Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников", - отмечают в ООС.

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