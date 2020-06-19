На Донбассе двое военных подорвались на мине

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Двое военных Объединенных сил получили ранения в результате разрыва мины возле пгт Новотошковское в Попаснянском районе Луганской области.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 19 июня, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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