На Донбассе активизировались боевики: трое военных убиты

За прошедшие сутки боевики 18 раз открывали огонь, использовав запрещенное "Минском" оружие.

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

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Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По защитникам Авдеевки и Пищевика враг неоднократно применял минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты применили возле Каменки и Славного, а неподалеку от населенного пункта Першотравневое – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», крупнейшая вражеская вооруженная активность наблюдалась неподалеку Луганского, Крымского и Орехового. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты наших защитников рядом с Хутором Вольным. Не было спокойно и у Майорска. Здесь после обеда агрессор использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120 мм.

Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически в упор расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – боевую травму. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и нуждаются в эвакуации.

В общем, за минувшие сутки, к большому сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.

По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

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