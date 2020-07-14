На Донбассе активизировались боевики: трое военных убиты
13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.
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Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По защитникам Авдеевки и Пищевика враг неоднократно применял минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты применили возле Каменки и Славного, а неподалеку от населенного пункта Першотравневое – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», крупнейшая вражеская вооруженная активность наблюдалась неподалеку Луганского, Крымского и Орехового. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты наших защитников рядом с Хутором Вольным. Не было спокойно и у Майорска. Здесь после обеда агрессор использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120 мм.
Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически в упор расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – боевую травму. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и нуждаются в эвакуации.
В общем, за минувшие сутки, к большому сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.
По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.
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