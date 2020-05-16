Боевики выпустили 30 мин по украинским защитникам на Донбассе

Потерь в результате обстрела среди украинских бойцов нет.

Российско-оккупационные войска сегодня утром обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Луганщине.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины по состоянию на 12:30.

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"Утром российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Новгородского, что на Луганском направлении, в традиционной для себя манере коварно обстреляли оборудованные недалеко от этого населенного пункта позиции подразделений Объединенных сил из миномета 120-го калибра, выпустив 30 мин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины ответили на этот минометный обстрел из станковых противотанковых гранатометов, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага уточняются.

В Минобороны подчеркивают, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 15 мая на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, два украинских бойца получили ранения.