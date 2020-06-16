Боевики на Донбассе применили минометы и гранатометы: четверо раненых

За минувшие сутки оккупанты 7 раз нарушили режим тишины.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Захватчики обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимых мер по подавлению огневых средств противника.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

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Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" на подступах к Новолуганському российские наемники в вечернее время дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" враг применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй. Под обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники неподалеку Павлополя. По опорных пунктам в пригороде Авдеевки противник применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а возле Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевую травму.

Наши защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали достойный отпор вражеским подразделениям. По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены трое оккупантов. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины противник прекратил свои преступные намерения.

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