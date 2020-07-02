ООС: Боевики на Донбассе понесли серьезные потери

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим тишины.

1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", вблизи Орехового агрессор задействовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже возле Травневого, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы, говорится в утренней сводке пресцентра ООС.

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Неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", враг дважды применял против наших воинов запрещенные Минскими договоренностями 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Тоже из минометов, но уже 82-го калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказана необходимая помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ была адекватной – после чего враг прекратил свою активность.

По подтвержденным данным разведки, 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

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