Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной.

За прошедшие сутки боевики один раз нарушили мирные договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

"Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В то время как отмечается, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским воинами.

Как сообщается, украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.

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Ситуация на фронте сегодня, 8 сентября:

С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Как сообщается, по всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника.

Также в прифронтовых районах саперами ГСЧС разминировано почти два гектара территории и передано на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах.

Обострение на Донбассе: что случилось

В течение дня 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Автор: УНИАН