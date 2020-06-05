Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины

Потерь среди украинских военных нет.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность.

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-службы ООС.

Читайте такжеСегодня оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" неподалеку Красногоровки противник обстрелял наши оборонительные укрепления, используя минометы калибра 120 мм. Вблизи Богдановки и дважды возле Чермалыка агрессор задействовал противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы. Около Павлополя и два раза вблизи Каменки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Авдеевки – из стрелкового оружия.

Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" защитников Новолуганского вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехового российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Новгородского – из крупнокалиберных пулеметов.

На все случаи агрессивных действий захватчиков подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность.

Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram