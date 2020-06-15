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15 обстрелов за сутки: боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие

07:20, 15 июня 2020
Война
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Украинские войска открывали ответный огонь / фото УНИАН

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник утром и в вечернее время пять раз совершил обстрелы по нашим оборонительным укреплениям вблизи Луганского, применив при этом минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку населенных пунктов Орехово и Травневое, а также дважды возле Хутора Вольного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" дважды опорные пункты украинских защитников вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также из станковых и ручных противотанковых гранатометов захватчики вели огонь неподалеку Марьинки, а по защитникам Песков задействовали снайперское оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Наши защитники для пресечения вражеской активности в ответ решительно применили дежурные огневые средства. По данным разведки, 14 июня украинские воины уничтожили одного российского наемника.

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