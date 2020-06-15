15 обстрелов за сутки: боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник утром и в вечернее время пять раз совершил обстрелы по нашим оборонительным укреплениям вблизи Луганского, применив при этом минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку населенных пунктов Орехово и Травневое, а также дважды возле Хутора Вольного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" дважды опорные пункты украинских защитников вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также из станковых и ручных противотанковых гранатометов захватчики вели огонь неподалеку Марьинки, а по защитникам Песков задействовали снайперское оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Наши защитники для пресечения вражеской активности в ответ решительно применили дежурные огневые средства. По данным разведки, 14 июня украинские воины уничтожили одного российского наемника.

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