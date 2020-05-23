Российские оккупанты 12 раз открывали огонь, один защитник ранен

По данным разведки, 22 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Украинских защитников возле Чермалика, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" по защитниках Новолуганского и Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В ответ на обстрелы украинские обороняющиеся подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов. По данным разведки, 22 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщал УНИАН, пятерых раненых бойцов из Луганской области доставили вертолетом в Днепр.

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