"Тишины" на Донбассе снова не было: боевики 4 раза обстреляли ВСУ
14 августа на большинстве участках ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Между тем, боевики пользуются введенным режимом "тишины" и сводят фортификации в сторону ВСУ.
Утром и после обеда боевики обстреливали Авдеевку из стрелкового оружия. В штабе говорят, что выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.
"Также за прошедшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вильный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки", - говорится в сообщении.
14 августа ВСУ зафиксировали четыре обстрела со стороны оккупантов, что является нарушением достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы договоренностей. Раненых и погибших нет.
С начала этих суток обстрелов пока не было.
Перемирие на Донбассе - что известно
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- С начала провозглашенного режима тишины по состоянию на 14 августа среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.
- Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.
- 30 июля в штабе ООС сообщили, что в течение недели умерли трое украинских военнослужащих "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья".
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