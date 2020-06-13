Оккупанты 12 раз обстреливали ВСУ, ранен один военный

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" вблизи Широкиного российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор задействовал гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте такжеВ ОРДЛО – волна забастовкам шахтеров: оккупанты блокируют мобильную связь и уже похитили двух митингующих

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" по опорным пунктам украинских воинов неподалеку Луганского противник четыре раза, на протяжении суток, открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Крымское оккупанты применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли огонь противника имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов.

По данным разведки, 12 июня наши военнослужащие уничтожили двоих и ранили по меньшей мере трех российских захватчиков.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от населенного пункта Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" по защитникам Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Украинские защитники предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram