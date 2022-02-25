В ООН в то же время подчеркнули, что данные о жертвах среди гражданского населения, скорее всего, занижены и на самом деле их количество больше.

Вследствие вторжение России в Украину погибли по меньшей мере 25 гражданских, еще 102 ранены.

Такую статистику в пятницу, 25 февраля, обнародовала Организация Объединенных Наций (ООН), сообщает SkyNews.

В ООН в то же время подчеркнули, что данные о жертвах среди гражданского населения, скорее всего, занижены и на самом деле их количество больше. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в первый день вторжения России погибли 137 украинцев — и военных, и гражданских.

Также 25 февраля детский фонд ООН — ЮНИСЕФ — заявил, что из Украины в соседние страны могут выехать до 5 миллионов человек. В то же время организация уже сейчас получает запросы о медицинской и психологической помощи для детей.

ЮНИСЕФ добавил, что вызывает дополнительный персонал в Молдове, Румынии, Польше, Венгрии и Словении для помощи украинским беженцам.

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