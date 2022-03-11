Такие атаки могут приравнять к военным преступлениям.

В Управлении ООН по правам человека заявили в пятницу, что получили "достоверные сообщения" о применении российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных пунктах Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Из-за их обширного действия применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", — заявила журналистам в Женеве представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.

Ранее управление сообщало, что получало сообщения о применении кассетных боеприпасов при ударах по гражданским объектам.

Тросселл напомнила, что такие атаки могут быть приравнены к военным преступлениям.

"Напоминаем российским властям, что нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам, а также так называемые площадные обстрелы городов и сел и другие формы неизбирательных атак запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям", - добавила она.

Отметим, кассетные бомбы состоят из полого снаряда, который взрывается в воздухе, разбрасывая десятки или даже сотни более мелких "бомб" по большой территории.

Россия не является участником конвенции 2008 года о запрещении кассетных боеприпасов, хотя и связана международным гуманитарным правом, в частности, запретом на неизбирательные атаки.

Ранее пресс-центр Операции Объединенных сил в социальной сети информировал, что российские оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области кассетными снарядами.

Также сообщалось об использовании кассетных снарядов в поселке Селекционный Харьковской области.

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