Денисова подчеркнула, что ребенок, которого использует российская пропаганда, является жертвой войны.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова ждет ответа от правоохранителей по поводу внесения в базу "Миротворец" 12-летней жительницы оккупированного Луганска Фаины Савенковой.

Об этом она заявила в эфире Громадське радіо 5 ноября.

Денисова напомнила, что Украина поддержала Конвенцию ООН о защите прав ребенка, а несовершеннолетние, которых используют в вооруженных конфликтах, являются жертвами, а не пособниками оккупантов.

"Они же оказались в этом конфликте не по собственному желанию, они живут в очень тяжелых условиях. И эта 12-летняя девочка, практически восемь лет она растет в этом искаженном мире. Ее надо пожалеть, пообщаться с ней, если есть такая возможность", – пояснила омбудсмен.

Читайте также"Вдруг Путин умер?": Аваков говорит, что у Украины должен быть сценарий на случай смерти главы КремляОна добавила, что уже обратилась в СБУ и Национальную полицию по поводу записей в базе и ждет ответа на следующей неделе.

Что предшествовало

В октябре на сайте базы "Миротворец" появилась запись о 12-летней жительнице оккупированного Луганска Фаине Савенковой, которая "систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в провокационных политических целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее граждан".

Речь шла, в частности, о ее участии в пророссийских акциях, которые в ОРДЛО организует оккупационная власть, и членстве в "Союзе писателей "ЛНР".

Несовершеннолетний участвует в конкурсах в России, а своим местом жительства указывает "Новороссию".

Скандалом воспользовались российские пропагандисты, а уже через несколько дней девушка сообщила, что будет обращаться по поводу публикации ее личной информации в ООН.

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Автор: Виолетта Орлова