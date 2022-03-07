В ближайшее время от них польются тонны информационного дерьма о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта.

На Запорожскую АЭС российские оккупанты завезли 14 журналистов – пропагандистов, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"В ближайшее время от них польются тонны информационного дерьма о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта, чтобы "убедительно" оправдать ядерный терроризм захватчиков", - говорится в сообщении.

Также запланированы съемки работников станции (конечно же – под дулом автомата) с рассказами о благодарности "асвабадителям", успокаивающие мантры о контроле со стороны специалистов Росатома и готовности принять делегацию МАГАТЭ, "благотворительное" разрешение на продление производства электроэнергии для нужд Украины и другие фейки. НЕ ВЕРЬТЕ!

В компании напомнили, что по состоянию на 18:00 на территории ЗАЭС находится около 50 единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и не менее 400 террористов. Персонал станции работает на энергоблоках, обеспечивая эксплуатацию ядерных установок. Все технические решения руководство станции принудили согласовывать с представителем оккупантов.

Сейчас радиационный фон на ЗАЭС и прилегающих территориях находится в норме. Однако в любой момент ситуация может измениться вследствие нарушения захватчиками требований ядерной и радиационной безопасности.

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