Военнослужащие уничтожили его.

Российские оккупанты при отступлении забыли танк на перегоне "Снигиревка - Николаев".

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

"Только что закончился полуночный селектор руководства "Укрзализныци" с начальниками дорог. Отчет Одесской железной дороги: разъезд 44 километра, перегон "Снигиревка-Николаев". Русские забыли танк при отступлении. Путейцы вызвали ЗСУ, танк был уничтожен. Пополнит план по металлолому УЗ", - написал он.

Теперь сотрудников, которые обнаружили танк, должны наградить.

Вас также могут заинтересовать новости: