Ситуация на Николаевщине стабильно напряженная.

Оккупанты зашли в Вознесенск, технику разместили во дворах гражданского населения.

Об этом председатель Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил во время телемарафона.

По его словам, ситуация на Николаевщине стабильно напряженная.

"Враг ездит по восточной части области, перемещает технику. Мы с ними воюем. На утро они зашли в Вознесенск", - сказал Ким.

При этом он отметил, что в Вознесенске оккупанты разместили технику во дворах гражданского населения.

"Мы не можем по ним стрелять. Ждем, когда отойдут или отобьет тероборона их с этих позиций", - подчеркнул Ким.

Председатель Николаевской ОВА сказал, что горячими точками в области остаются Снигиревка, Баштанка и все села между ними. При этом он добавил, что "враг еще не пересек Южный Буг, поэтому там, возможно, есть ДРГ, но большой техники там нет".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил, что на Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода оперативных резервов сосредоточил основные усилия на направлении Николаев - Вознесенск.

В то же время за неделю в боях в Украине погибли 9 тысяч вражеских военных. Их тела будут вывозить вагонами-рефрижераторами "Укрзализныци".

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