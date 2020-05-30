Оккупанты в пятницу ранили украинского бойца на Донбассе

Террористам дали отпор.

Российские оккупанты ранили украинского военнослужащего в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом вечером в пятницу сообщили в штабе ООС.

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"29 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение ", - говорится в сообщении.

В штабе уточняют, что подразделения ОС в рамках обороны использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный ответ. "Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики на Донбассе заговорили об ограничении доступа в Twitter.

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