Россия систематически поставляет в ОРДЛО военных, вооружение и технику - украинская сторона СЦКК

По данным украинской стороны, наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что подвергает опасности мирных граждан Донбасса.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что Российская Федерация систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска", - говорится в заметке.

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Отмечается, что постоянно фиксируются нарушения существующих договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, "безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса".

Все эти факты подтверждаются представителями мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах, добавили в СЦКК.

В частности, недавно беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны РФ на временно не подконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска.

Во время дальнейшего наблюдательного полета БПЛА были замечены более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные автомобили, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске.

ТТакже вблизи жилого района в городе Харцызск был обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10".

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"Российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса в качестве живого щита, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построенные защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин", - рассказали в СЦКК.

Все эти факты, отмечают они, свидетельствуют, что "россиские захватчики и в дальнейшем демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют принятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы".

"Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей в оккупированных ими населенных пунктах", - добавили в СЦКК.

Как сообщал ранее УНИАН, в Авдеевке подорвали военный автомобиль, в результате чего травмировалось 10 украинских бойцов. Правоохранители открыли дело.

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