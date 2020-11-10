На записе видно, что демонтажные работы проводит минимум три человека.

Российские оккупанты режут конструкции Донецкого аэропорта на металлолом.

Видеозапись опубликовал Цензор.НЕТ.

На ней видно, что демонтажные работы проводит минимум три человека. Один из них режет металлоконструкции, а еще двое уносят отрезанные части.

Перемирие на Донбассе

22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

Среди необходимых мер по поддержанию режима тишины на Донбассе:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководству вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Боевики периодически нарушают режим тишины. За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения.

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Автор: Денис Прядко