Зафиксировано 392 обстрела в разных регионах.

Российские оккупационные силы уже уничтожили шесть мостов в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным новостям Украины.

Речь идет о Шестовицком мосте в Черниговской области, Железнодорожном в Славутиче Киевской области, Комарине в Черниговской области, мост в Старомарьевку Донецкой области и два моста в Старогениченском районе Херсонской области.

Также чрезвычайники сообщают, что зафиксировано 392 обстрела в разных регионах Украины.

Объявление Россией полномасштабной войны Украине

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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