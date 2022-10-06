Российские оккупанты ударили ракетами по объектам инфраструктуры и жилым домам Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", - сообщил он.
По его данным, в результате вражеских атак в городе возникли пожары. Также разрушениям подверглись жилые дома. Точное количество пострадавших еще не известно. На месте событий уже работают спасатели.
"Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях. Не подходите к окнам. Не фотографируйте последствия прилетов. Не надо распространять информацию об обстрелах", - предупредил Старух местных жителей.
Кроме этого, в Запорожской ОВА добавили, что в результате попаданий жилые дома подверглись значительным разрушениям. "Есть пострадавшие. Спасатели уже достают людей из-под завалов", - говорится в сообщении.
Обстрелы Запорожья
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале россияне захватили значительную часть Запорожской области. Крупнейшие города области – Бердянск, Мелитополь, Токмак, Энергодар (где расположена крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская) попали под оккупацию. Областной центр находится под контролем Украины.
23-27 сентября оккупанты провели так называемый референдум на Запорожье и Херсонщине об отсоединении от Украины.
Вместе с тем областной центр, Запорожье, который враг обстреливал на протяжении всей полномасштабной войны с разной регулярностью, во время проведения "референдума" и после него начал все чаще подвергаться обстрелам.
В частности, утром 5 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего разрушения получили объекты инфраструктуры.
А 2 октября российские оккупанты попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С-300, разрушена промышленная инфраструктура.
30 сентября оккупанты ударили по колонне гражданских автомобилей, которые ожидали в очереди на выезде из города на временно оккупированную территорию. Погиб 31 человек.