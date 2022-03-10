Оккупанты наносят удары по жилым домам.

Бомбардировка российскими оккупантами Мариуполя продолжается. Снаряды попадают в жилые дома и не только.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

"Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется. Рашисты целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя", - говорится в заявлении ВСУ.

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