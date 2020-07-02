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Оккупанты ранили украинского бойца на Донбассе

21:42, 02 июля 2020
Война
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REUTERS

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

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Близ населенного пункта Невельское из стрелкового оружия ранили украинского военнослужащего. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Как сообщал УНИАН, 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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