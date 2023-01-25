Признаков реального возобновления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет.

24 января российские оккупанты массово утверждали, что они якобы начали наступление на Угледар (город в 28 километрах к юго-западу от Донецка). Однако на самом деле это лишь попытка создать "позитивный нарратив" на фоне отсутствия прогресса рашистов в Бахмуте, отметили в Институте изучения войны (ISW).

Так, российские пропагандисты утверждали, что российские военные 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота "прорвали оборону" Украины в районе Угледара и "продвинулись" севернее Павловки, а также западнее Николаевского. Свои заявления они пытались подкрепить словами командира рашистского батальона "Восток" Александра Ходаковского. Однако тот отредактировал свой первоначальный пост в социальных сетях и удалил упоминания о конкретных российских подразделениях. Также пропагандисты говорили о том, что российские военные якобы продолжают наступательные операции в направлении Угледара, а также в районе Великой Новоселки.

"ISW не зафиксировала каких-либо видеозаписей, указывающих на то, что российские войска начали локальное наступление в районе Угледар по состоянию на 25 января. Российские источники, вероятно, намерены повторить аналогичные продолжающиеся действия в Запорожской области, где российские источники распространили утверждения о локализованных российских наступлениях без каких-либо подтверждений, чтобы отвлечь внимание от того факта, что российские силы не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении вокруг Бахмута", - отметили в ISW.

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Помимо этого, эксперты указали на то, что признаков реального возобновления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет. Все дело в том, что рашисты потратили много сил на это еще в ноябре.

"155-я бригада морской пехоты ранее сильно деградировала в ходе наступательных операций в районе Угледара в ноябре 2022 г. и вряд ли сможет возобновить новое наступление на этом участке фронта. Независимо от того, ведут ли российские войска локальные наступательные операции в районе Угледара, или российские источники преувеличивают активность России на этом участке фронта, усилия России, вероятно, сосредоточены на поддержке этой информационной операции и не предвещают возобновления наступления России на западе Донецкой области", - считают аналитики.

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