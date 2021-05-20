Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В течение текущих суток, 20 мая, на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, недалеко от населенных пунктов Троицкое и Авдеевка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Гнутово оккупанты совершили обстрел в сторону позиций ОС из автоматических станковых гранатометов.

«Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь», - отметили в штабе.

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Автор: Тамара Отовская